¿Cómo Está el Nivel de Agua del Cutzamala Hoy, Domingo 31 de Mayo?

Te decimos cómo está el Sistema Cutzamala y el nivel de las presas hasta el reporte más reciente

CutzamalaFoto: Cuartoscuro.

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El Cutzamala, vital para el Valle de México, alcanza un 67.83% de su capacidad. Conoce el estado de las presas y su importancia para millones de habitantes.

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