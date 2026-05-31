¿Cómo Está el Nivel de Agua del Cutzamala Hoy, Domingo 31 de Mayo?

El Sistema Cutzamala se ha recuperado de una larga sequía gracias a las lluvias de las últimas semanas en el Valle de México y en N+ te contamos cómo está el nivel de las presas del sistema hídrico para los últimos días de mayo de 2026.

El Sistema Cutzamala abastece actualmente a 5.5 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se trata de un aporte de cerca del 26% del suministro total de agua que se consume en 28 demarcaciones.

Las alcaldías de CDMX beneficiadas son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Y los municipios del Edomex: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Lerma, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.

A continuación, te damos el dato oficial más reciente y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas en los últimos días de mayo

Hasta el corte del 28 de mayo, el Sistema Cutzamala tiene un nivel de 67.83% de su capacidad total, con 530 millones 748 mil m³ de agua.

La tabla es presentada por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable.

Las tres principales presas del sistema es:

Villa Victoria : Se encuentra al 63.39% de su capacidad, con 117.741 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

Valle de Bravo : Se encuentra al 77.65% de su capacidad, con 306.247 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

El Bosque: Se encuentra al 52.75% de su capacidad, con 106.760 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

Hasta el jueves 28 de mayo, quedaban aproximadamente 251.773 millones de m³ para alcanzar el llenado total del sistema.

ASJ