Lluvia en CDMX Afecta a Estaciones del Metro; Piden Tomar Previsiones si Viajas en Estas Líneas

La Ciudad de México enfrenta este miércoles 8 de octubre condiciones meteorológicas adversas que afectarán el tránsito y la movilidad de los habitantes. Las autoridades de protección civil han emitido recomendaciones ante la presencia de lluvias que se intensificarán conforme avance el día.

En Nmás te contamos cómo esto impactó hoy al servicio del Metro y qué líneas debes considerar si planeas usar este transporte.

Video: Línea 1 del Metro CDMX: ¿Cuál Será el Horario Durante los Próximos Fines de Semana de Octubre 2025?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este miércoles presentará un ambiente templado con cielo nublado en la capital del país. Las condiciones actuales registran 15 grados centígrados en la delegación Venustiano Carranza, según datos del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El boletín meteorológico advierte sobre la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos provenientes del norte alcanzarán velocidades de entre 10 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El pronóstico de tiempo severo establece que las lluvias fuertes afectarán a la mayor parte de la Ciudad de México en un periodo específico que abarca desde las 17:00 horas del 8 de octubre hasta las 06:00 horas del 9 de octubre. Adicionalmente, los vientos con rachas fuertes se presentarán entre las 11:00 y las 22:00 horas de este día.

Las temperaturas esperadas para las próximas 24 horas muestran una máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 14 grados, ambas tomando como referencia la zona de Venustiano Carranza. La precipitación pluvial prevista oscila entre 15 y 49 milímetros.

La interpretación del radar meteorológico de la Ciudad de México, emitida a las 12:10 horas, detectó lluvias ligeras y lloviznas sobre las demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades prevén que las lluvias persistan durante la tarde y noche en la capital.

Mientras que el índice de aire y salud registrado a las 06:00 horas se encuentra en condición "Buena" para los contaminantes ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

En cuanto al volcán Popocatépetl, el monitoreo oficial indica que se encuentra en Fase 2 (amarillo), y en caso de emisión, la pluma se dirigiría al suroeste.

STC Pide tomar previsiones si viajas en estas líneas del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó medidas preventivas debido a las condiciones climáticas. A las 12:35 del 8 de octubre, el organismo informó que por la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 8 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro ante las condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades del transporte instaron a los usuarios a tomar previsiones al planificar sus traslados.

Historias recomendadas:

CT