México vs Portugal: Transmisión Hoy en Vivo Desde el Zócalo CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo especial en la Plaza de la Constitución, donde se instaló una mega pantalla para que la ciudadanía siga en vivo el partido entre México y Portugal, como parte del Festival Futbolero en el Zócalo capitalino.

La transmisión iniciará a las 19:00 horas, momento en que se encenderán las pantallas en el primer cuadro de la ciudad. Para este evento, la SSC desplegará a 2 mil 855 policías ante la alta concentración prevista.

El dispositivo incluye vigilancia, control de accesos y monitoreo constante. Además, las autoridades llamaron a los asistentes a evitar objetos peligrosos, seguir indicaciones del personal, ubicar salidas de emergencia y desalojar de forma ordenada.

El operativo busca garantizar seguridad tanto en el Zócalo como en otros puntos de reunión masiva.

Aquí te compartimos la transmisión en vivo de la afición durante el partido entre México y Portugal, a través de WebCams México.

Transmisión en VIVO:

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