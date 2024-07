Así Operan Asaltantes Dentro de Supermercados Robando en los Pasillos

Una mujer denunció en un video que fue asaltada adentro de un supermercado de la cadena Costco, en la Ciudad de México. Como en anteriores denuncias de este tipo, la agraviada señaló que fue vigilada por sus asaltantes y después acorralada.

A través de TikTok, la usuaria Berenice Mastretta denunció que fue asaltada adentro de la sucursal San Antonio de la cadena Costco, al surponiente de la Ciudad de México. En la grabación dijo:

Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito.

Según contó, la situación comenzó cuando dos señoras chocaron con ella en la zona de comida preparada. Aunque al principio su actitud le pareció extraña, no le dio importancia y en pocos minutos las perdió de vista.

Por desgracia, tuvo un segundo encuentro con ellas metros más adelante:

Sigo mi camino en el pasillo hacia las cajas, y de pronto solo veo cómo alguien está a punto de chocarme y de hecho me estaban ahí como presionando. Volteo y era la mujer imponente que casi me choca de frente.

Según dijo Berenice Mastretta, notó cómo las dos mujeres se hicieron señas entre ellas:

No se dicen nada, pero como que se voltean a ver, se hacen unas señas.

La denunciante contó que, acto seguido, una de las mujeres la agredió físicamente con el carrito de supermercado. Chocó con ella a propósito y después empujó su carrito:

Veo cómo viene de frente y ahora sí me choca frontalmente, me empieza a gritonear y avienta mi carrito hacia un lado.

Ese fue el distractor para que la otra mujer le arrebatara la cartera, en medio de la confusión:

Pero en eso siento cómo mi bolsa medio sale volando y tal, momento en que me sacan la cartera.

Aunque Berenice Mastretta buscó de inmediato la ayuda del personal del Costco, este se negó a ayudarla. Tras varios minutos solo una empleada le auxilio.

Fui con una, dos, tres personas. No me hacían caso. Hasta que una señorita, gerente de mercadotecnia, me empezó como a auxiliar.