Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Estudiantes del Poli

Sal con tiempo porque habrá una protesta de la comunidad estudiantil del IPN en CDM; considera usar rutas alternas

Bloqueo paseo de taxquena por estudiantea IPN · Coyoacan | Azael Valdes NarvaezEstudiantes del IPN realizan hoy, 3 de junio de 2026, un bloqueo en Paseos de Taxqueña. Foto: N+
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