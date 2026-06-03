Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Manifestación de Estudiantes del Poli

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una manifestación hoy, 3 de junio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te indicamos cuál es la zona afectada.

Los estudiantes buscan una respuesta a un pliego petitorio que incluye diversos planteamientos sobre la gestión del instituto. Entre las principales exigencias se encuentra el reconocimiento formal del movimiento estudiantil, así como la destitución de autoridades de la Dirección General por presuntas irregularidades administrativas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos del IPN Toman Dirección de Administración Escolar en Zacatenco

Además, solicitan la creación de una comisión organizadora que participe en el proceso para definir la terna de candidatos a ocupar la Dirección General del IPN. También demandan la desaparición del Patronato del instituto y que los recursos económicos recaudados a nombre de la institución sean reintegrados al Politécnico.

Otras de las peticiones incluyen un incremento al presupuesto destinado al IPN y la eliminación de los lineamientos relacionados con actas administrativas y sanciones aplicables a la comunidad académica.

La concentración comenzó a las 12:00 horas en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Prolongación Manuel Carpio número 475, en la colonia Casco de Santo Tomás.

Zona con afectaciones viales

Autoridades capitalinas advirtieron que la movilización podría generar afectaciones al tránsito en las inmediaciones de Canal Once y en vialidades cercanas a la zona de Casco de Santo Tomás.

A las 12:40 horas, estudiantes de la Vocacional 13 del Instituto Politécnico Nacional realizaron un bloqueo sobre Calzada de Tlalpan-Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México

Se estima la participación de alrededor de 300 personas; sin embargo, los organizadores no descartan que la protesta pueda extenderse hacia otros edificios gubernamentales o puntos estratégicos de la Ciudad de México si consideran que la respuesta a sus demandas no es satisfactoria.

Por ello, considera utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito y movilidad durante el desarrollo de la manifestación.

La principal concentración se desarrollará en las inmediaciones de Prolongación Manuel Carpio y avenidas cercanas al Casco de Santo Tomás, una zona con alta afluencia vehicular y peatonal.

FBPT