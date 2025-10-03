Nuevos Radares Móviles en CDMX: ¿Dónde Están y a Qué Autos se Revisará el Límite de Velocidad?

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó un plan para regular el transporte de sustancias peligrosas, luego de la tragedia por la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa; una de las medidas contempla radares móviles en accesos carreteros a la capital del país.

En N+, te damos los detalles sobre una de las nuevas medidas, que establece la revisión de los límites de velocidad para el transporte de sustancias peligrosas, como las pipas de gas.

Noticia relacionada: Revelan Velocidad de Pipa que Explotó en Iztapalapa; Accidente No Fue por Bache, Dice Fiscalía

¿Para qué son los nuevos radares móviles?

En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, detalló que con los radares móviles en los accesos carreteros a la Ciudad de México se busca “controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad de este tipo de transportes”, es decir, las unidades pesadas que trasladan hidrocarburos.

Queremos aclarar que es para este tipo de transportes, no para otros, y que no se vaya a malinterpretar el tema de los radares móviles (que ya existen en varias vialidades de CDMX).

¿Dónde estarán los nuevos radares móviles?

El Gobierno de CDMX enlistó las cinco carreteras donde habrá radares móviles y son las siguientes:

México-Pachuca

México-Querétaro

México-Toluca

México-Cuernavaca

México-Puebla

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT