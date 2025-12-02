Operativos contra Autopartes Robadas en CDMX: Decomisan Casi 2 Mil Toneladas de Piezas
N+
Elementos de seguridad aplican la “Operación Cazador” en cinco alcaldías, donde aseguraron cientos de piezas automotrices
COMPARTE:
Fuerzas de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) decomisaron casi dos mil toneladas de autopartes durante la denominada “Operación Cazador”, que se aplicó en cinco alcaldías como parte de la estrategia contra el robo de vehículos, motocicletas y venta ilegal de piezas automotrices.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisó que el aseguramiento se llevó a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.
- La “Operación Cazador” se efectuó del 12 al 27 de noviembre de 2025.
- Personal de la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo un total de 20 cateos.
- Esas revisiones se hicieron en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.
- En total, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de mil 800 toneladas de autopartes
Las alcaldías con mayor aseguramiento de autopartes
Según la SSC, las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes:
- Mil toneladas en la colonia Morelos y 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en Cuauhtémoc.
- 20 toneladas en colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.
Video relacionado: Video: Cámara de Seguridad Capta Robo de Autopartes en Xalapa, Veracruz
Inmuebles quedaron asegurados
La dependencia capitalina dijo que durante el operativo, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación necesaria para su operación.
Todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, agregó.
Los cateos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
#Importante | Seguimos con las acciones de inteligencia, investigación y verificación en el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 2, 2025
Entre el 12 y el 27 de noviembre,
agentes de la @FiscaliaCDMX y… pic.twitter.com/LhkG0oSqyS
Historias recomendadas:
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- ¿Aún no Tienes el Menú para Comer Hoy? Estas 3 Recetas de Platillos con Papa te Encantarán.
- Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil.
Con información de N+.
spb