Operativos contra Autopartes Robadas en CDMX: Decomisan Casi 2 Mil Toneladas de Piezas

Fuerzas de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) decomisaron casi dos mil toneladas de autopartes durante la denominada “Operación Cazador”, que se aplicó en cinco alcaldías como parte de la estrategia contra el robo de vehículos, motocicletas y venta ilegal de piezas automotrices.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisó que el aseguramiento se llevó a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

La “Operación Cazador” se efectuó del 12 al 27 de noviembre de 2025.

Personal de la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo un total de 20 cateos.

Esas revisiones se hicieron en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

En total, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de mil 800 toneladas de autopartes

Las alcaldías con mayor aseguramiento de autopartes

Según la SSC, las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes:

Mil toneladas en la colonia Morelos y 500 toneladas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en Cuauhtémoc.

y 500 toneladas en la colonia en Cuauhtémoc. 20 toneladas en colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

Inmuebles quedaron asegurados

La dependencia capitalina dijo que durante el operativo, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación necesaria para su operación.

Todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, agregó.

Los cateos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

#Importante | Seguimos con las acciones de inteligencia, investigación y verificación en el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM.



Entre el 12 y el 27 de noviembre,

agentes de la @FiscaliaCDMX y… pic.twitter.com/LhkG0oSqyS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 2, 2025

Con información de N+.

spb