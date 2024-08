Pacientes con Cáncer Festejan sus XV Años en Hospital Infantil ‘Federico Gómez’ en CDMX

Una decena de pacientes del Hospital Infantil 'Federico Gómez' de la Ciudad de México festejaron sus XV años este viernes 9 de agosto de 2024 acompañados de sus familiares.

Karla, una paciente con leucemia, hace años se imaginaba su fiesta de 15 años acompañada de sus papás, hermanos, con un vestido bonito, maquillada y con lindo peinado y este día llegó la fecha más esperada.

Su madre, Elizabeth Campos, platica que no ha sido fácil sobrellevar su enfermedad.

Ha estado muchas veces muy delicada. Ella tiene leucemia linfoblástica aguda, es cáncer en la sangre, que padece desde los 3 años. La diagnosticaron y terminó su tratamiento a los 4 años, desafortunadamente volvió a recaer y su cuerpo ya no es el mismo. Me da emoción y a la vez nostalgia porque me hubiera gustado que ella no estuviera en estas circunstancias, pero ella a pesar de todo, ha estado aquí, está aquí y que siga aquí. Nunca lo voy a olvidar