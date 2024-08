¿Comó Logró una Joven Mexicana Cargar el Náhuatl a Traductor de Google?

Luego de dos años de trabajo la joven ingeniera originaria de Chapulhuacán, Hidalgo, Gabriela Salas, cumplió el sueño de su madre indígena: cargar náhuatl al traductor de Google, cuenta que sin tener claro el camino, comenzó digitalizando cualquier registro de utilidad.

Me basaba en la lengua de mi madre […] en los libros de las escuelas que tenía, en cuentos, en los periódicos locales que se traducían, incluso videos que sacan en Facebook de una persona hablando en náhuatl

Video: Joven Hidalguense Logra Cargar Náhuatl a Traductor de Google

Traductor

Gabriela contactó a la plataforma de Google con libre acceso llamada Wooraloo, que convoca la preservación de comunidades lingüísticas, principalmente nativas, para compartir su registro.

Noticia relacionada: Maestro se Aferró al Náhuatl y Ahora es Viral en TikTok

Explicó que la base de datos era de aproximadamente de unos 20 gigas y que duró todo el día en subir porque el internet no era muy bueno, ya que la computadora estaba conectada a una Wifi pública y en menos de dos semanas la inteligencia artificial la hizo accesible para consulta.

Que vean, la tecnología también puede plasmar, puede usarse a favor de los pueblos indígenas y especialmente en las lenguas

Activismo digital

Para Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora, traductora y activista mixe, iniciativas como la de Gabriela forman parte del activismo digital que busca que este entorno sea justo con la diversidad lingüística de México.

Lo que hay que hacer es una profunda crítica y reestructuración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que si es necesaria y además instar al Gobierno que se necesita crear políticas públicas de atención y no simplemente dejar que la política de castellanización forzada que ha desaparecido muchas lenguas siga vigente

Preocupa fusión de Institutos Nacionales de Lenguas Indígenas y Pueblos Indígenas

Próximamente en el Congreso se discutirá la posible fusión de los Institutos Nacionales de Lenguas Indígenas y Pueblos Indígenas, generando preocupación porque esto abra más la exclusión digital y propicie la violencia de derechos fundamentales en comunidades indígenas.

Aguilar señaló que existió el caso de una niña mixe que no quisieron registrarla porque la computadora no tenía diéresis, ni registraba ciertos caracteres de la escritura de su lengua, por lo que reclamó que los dispositivos no puedan ser programados para poder tener estos signos.

Por su parte, Gabriela Salas sentenció que este proyecto no solo es parte de su cultura y raíces, sino de todos los mexicanos, especialmente la población indigena que ha sido olvidada.

Historias recomendadas:

Con información de Abraham Reza y Adrán Tinoco

OGG