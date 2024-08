Ken Salazar: No se Usaron Recursos de EUA en Detención de 'El Mayo' Zambada

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció detalles sobre la captura de los narcotraficantes mexicano Ismael 'Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán, y aseguró que no se utilizaron recursos de su país para detenerlos.

"Lo primero es que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó a Santa Teresa, Nuevo México, es que al 'Mayo' Zambada lo habían llevado en contra de su voluntad", explicó Salazar en conferencia de prensa.

Cártel rival pudo haber entregado al 'Mayo'

El diplomático estadounidense confirmó que para las detenciones de Zambada y Guzmán López no se utilizaron recursos de Estados Unidos, es decir, que no fue una operación planeada por ese país.

VIDEO: Ken Salazar Afirma que Avión de ‘El Mayo’ y Guzmán Salió de Sinaloa

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los EUA, no fue un piloto de los EUA, no fueron nuestros agentes en México. Esta era una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", amplió Salazar.

El entendimiento de nosotros es que el vuelo salió de Sinaloa y llegó a Santa Teresa, Nuevo México y quedamos sorprendidos cuando eso pasó. En el momento que lo supimos estuvimos en contacto con nuestros amigos y colegas del gobierno mexicano

Finalmente aclaró que el piloto que trasladó al 'Mayo' no es empleado de Estados Unidos, ni tampoco es ciudadano norteamericano.

El piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos, no es una persona contratada por nosotros, y no es ciudadano de los EUA, entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios con México

Ken Salazar Explica Cómo Fue la Detención de ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López

