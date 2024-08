AMLO: ‘No Hay Cooperación de EUA’ para Detallar Detenciones de 'El Mayo' y Joaquín Guzmán López

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo hoy 9 de agosto de 2024 que "no hay cooperación" del Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) para detallar las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en cuanto al informe pendiente por la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López "vamos a esperar más tiempo, pero en efecto (las autoridades de EUA) no han entregado información suficiente".

Entregaron una información muy elemental, muy general de que llegó un avión a El Paso, Texas; que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo aterrizó con Guzmán López sino que iba también el señor Zambada.

López Obrador destacó que tras el primer informe que entregó Estados Unidos por las detenciones de Zambada y Guzmán López "no ha habido más, solo un avión clonado".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que su contraparte estadounidense no ha entregado información detallada sobre las detenciones de El Mayo y el hijo de El Chapo Guzmán.

Sabemos que (la avioneta) no salió de Hermosillo porque la fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del Gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos ha dado información suficiente.