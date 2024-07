México No Participó en Detenciones de 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer hoy 26 de julio de 2024 que el Gobierno de México no participó en las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y dijo que no se puede confirmar si fue entrega o captura, pues la investigación sigue en curso en Estados Unidos.

No hubo un operativo por parte del Gobierno de México ni de nadie; ni del Gobierno de Estados Unidos.

La funcionaria federal enfatizó este viernes en que "México no participó en la detención o entrega" tanto de Ismael El Mayo Zambada, como de Joaquín Guzmán Lopez, hijo de El Chapo, ligados con el Cártel de Sinaloa.

LIVEBLOG de N+: Se Entregan en EUA Ismael 'El Mayo' Zambada e Hijo de 'El Chapo'

El 25 de julio de 2024, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó que los presuntos líderes principales del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia de Estados Unidos y serán llevados ante la justicia.

A través de un comunicado, Mayorkas confirmó el arresto de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.

Video: ¿’Mayo’ Zambada y el Hijo de ‘El Chapo’ Fueron Engañados para Ser Detenidos?

Cronología del vuelo

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rosa Icela expuso el plan de vuelo de la avioneta tipo Cessna 205 que salió de Hermosillo, Sonora, hacia Santa Teresa, Texas, y detalló que salió con un tripulante de México y llegó con tres a Estados Unidos.

(Si hubo una posible escala) es la información que se está corroborando por las autoridades de aeronáutica del país, es un hecho que aquí salió uno y allá llegaron tres.

Rosa Icela Rodríguez detalló que durante la noche del pasado jueves se recibió el informe por parte del Instituto Nacional de Migración "en donde se ve muy claro que ayer, entre las 7:10 y las 7:31 (de la mañana), se presentaron ante el agente federal de migración en el área de aviación del Aeropuerto Internacional de Hermosillo: un gestor, quien presentó el plan de vuelo N8454Z con programación de salida a las 8 horas de ayer y en este plan de vuelo se indica la salida al aeropuerto de Santa Teresa".

El plan, según la funcionaria federal, indica el nombre de Larry Curtis Parker como piloto, y al gestor, de quien no se detalló el nombre.

A las 7:31 se ingresó a migración

El piloto despegó a las 7:55 de Hermosillo

Llegó a las 10:19 al aeropuerto de Santa Teresa, Texas

La titular de la SSPC enfatizó en que "la aeronave despegó con un tripulante y un piloto. En la lista solo se corroboraron dos personas a bordo", y detalló que la información que México tiene en torno al piloto es que está como "visitante, no está registrado como autoridad, ni trabaja en la embajada, no se tiene como piloto particular, ni siquiera es una calidad de migrante, solo es de un piloto".

Noticia relacionada: 'El Mayo' Zambada y el Hijo de 'El Chapo' Guzmán Irán a Corte Federal: EUA

Así informó EUA a México sobre las detenciones

Rosa Icela Rodríguez expuso que el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA), mediante su embajada en México, informó de las detenciones en Texas de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, lo cual se confirmó mediante fotografías y huellas dactilares.

A las 15:30 horas la SSPC recibió una llamada de la Embajada de EUA en México, "donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López estaban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas"

A las 15:45 horas, en una segunda llamada, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas

La embajada comentó haber visto las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del Gobierno de EUA

Se pidió la imagen para dar el reporte completo y se comentó que se pediría el apoyo al FBI y a las otra agencias que estaban interviniendo en el caso

Tras recibir la información se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y Defensa, coincidiendo en que ya habían sido informados que los dos integrantes del Cártel de Sinaloa estaban bajo custodia del Gobierno de EUA

Inmediatamente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado y con las fotos respectivas que habían proporcionado al Gobierno de México

La embajada de Estados Unidos confirmó la información y señaló que se había hecho la verificación de huellas dactilares que dieron positivo

A las 18:22 se comunicó el arresto de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, mediante un comunicado en la opinión pública

Noticia relacionada: Ovidio Guzmán, Hijo de ‘El Chapo’, ‘No Ha Sido Liberado’: SSPC

México revisará posibles procesos legales pendientes de El Mayo

Tras informar que "si fue entrega o captura es parte de la investigación y de la información que estamos esperando del Gobierno de Estados Unidos", Rosa Icela Rodríguez señaló que se revisarán los posibles procesos pendientes que tenga El Mayo Zambada en México, mediante cruce de información con la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones de seguridad estatales.

Vamos a ver si en toda la FGR existe (alguna investigación en curso); veremos en el transcurso de hoy cuántos procedimientos abiertos tiene en México.

Sin embargo, expuso que el líder del Cártel de Sinaloa "tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes" por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas en México".

Al ser cuestionada por una posible solicitud de extradición en contra de El Mayo Zambada, señaló que las investigaciones que se están dando son parte de los primeros pasos. "Vamos a analizar por parte de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores cuáles son los pasos siguientes".

Por último, enfatizó en que "no se puede confirmar si fue entrega o captura" de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, pues "la información e investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos".

Historias recomendadas: