'El Mayo' Zambada y el Hijo de 'El Chapo' Guzmán Irán a Corte Federal: EUA

El fiscal General de Estados Unidos de América (EUA), Merrick B. Garland, informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, quienes fueron tomados bajo custodia ayer en El Paso, Texas, tendrán sus comparecencias iniciales en la Corte Federal en los próximos días.

En un video publicado en la cuenta de la red social X del Departamento de Justicia de EUA, el procurador destacó que El Mayo y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán son presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, “una de los más violentas y poderosas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo”.

