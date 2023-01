Un total de 11 personas, entre ellas Pedro Pool "N", líder de una presunta célula criminal con operación en la Ciudad de México y el Estado de México, fueron detenidas por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022 cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Florida, alcaldía de Álvaro Obregón.

En conferencia de prensa conjunta, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, detalló que se trata de los presuntos autores materiales de la agresión.

Explicó que la detención se realizó gracias a un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la Ciudad de México, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, que realizaron cateos simultáneos en 12 domicilios esta madrugada.

Sobre el móvil del ataque, la mandataria capitalina señaló que la investigación sigue abierta, por lo cual descartó señalar algún motivo.

El funcionario capitalino refirió que se trata de integrantes de una célula criminal local con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión y narcomenudeo.

El grupo, indicó, es liderado por Pedro Pool “N”, quien también fue detenido. García Harfuch mostró videos del día del ataque y refirió que los sujetos previamente habían vigilado a Ciro Gómez Leyva afuera de su lugar de trabajo, los días: 6, 10 ,11, 12 y 13 de diciembre de 2022.

Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene a su cargo la integración de las carpetas de investigación de cada uno de los detenidos, para presentarlas ante el juez y se dicten las sentencias correspondientes.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes y serán procesados por tentativa de homicidio.

El 15 de diciembre, cuando iba camino a su casa, el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque cuando circulaba a bordo de su camioneta blindada. Un sujeto a bordo de una motocicleta disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo.

En su cuenta de Twitter, refirió que lo salvó el blindaje de la camioneta y publicó imágenes de los impactos de bala.

Al día siguiente, durante su programa de radio, el periodista narró cómo fueron los hechos; dijo que él no tenía ningún tipo de amenaza y refirió: "No era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche".