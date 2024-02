Con el eslogan de “cerveza, no balazos”, un grupo de jóvenes venden pejechelas, en vasos con la figura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La imagen se volvió viral en redes sociales la cual fue difundida por la cuenta de TikTok plasticoseduardo607, el cual es un negocio ambulante localizado en la Ciudad de México, en avenida Fray Servando esquina con Roldán, en el Centro capitalino.

Los precios de los envases son de 18 pesos, según los administradores del negocio. Esta peculiar figura se suma a la tendencia de recipientes como licuachelas y las Kitty-chelas.

Incluso usuarios de la red social realizaron todo tipo de comentarios como los siguientes:

No tomo, pero quiero una Pejechela”, “Por favor cómo me comunico con ustedes para un pedido, va a ser el cumple de mi mamá”, “Cómo se les ocurre sacar esto y no decir dónde comprarlas