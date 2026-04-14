Tras Más de 4 Meses de Protestas Regresarán a Perros y Gatos al Refugio Franciscano

Después de más de cuatro meses de intensas protestas, finalmente se confirma el regreso de cientos de perros y gatos al Refugio Franciscano en Cuajimalpa. Esta noticia puso fin a una larga batalla derivada de la venta ilegal del predio donde operaba el refugio, llevado a cabo por la Fundación Antonio Haghenbeck, quien vendió el inmueble donde los animales habían sido albergados por más de 35 años.

Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, expresó con entusiasmo que en las próximas dos semanas se finiquitarán los acuerdos y que el refugio ya está en condiciones para recibir nuevamente a los animales. Además, anunció que dentro de este tiempo, los franciscanos regresarán a su labor de cuidar y proteger a los animales.

El origen de este conflicto radica en un contrato de venta del inmueble que nunca debió haberse realizado. La Fundación Antonio Haghenbeck no tenía derecho a vender el predio, y peor aún, incluyó una cláusula que estipulaba una penalización de 6 millones de pesos mensuales si no entregaban el inmueble antes de diciembre de 2025. Esta cláusula, según Pérez Correa, fue la que desató toda la controversia.

El desalojo del refugio comenzó en la madrugada del 11 de diciembre de 2025, cuando las autoridades capitalinas, apoyadas por la policía, iniciaron el procedimiento que culminó con una segunda intervención en enero de 2026. Durante este proceso, voluntarios del refugio, como Socorro Silva, denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Clara Brugada, que envió antimotines y armas largas para desalojar a los animales y a los pocos vecinos que resistían.

Anuncian Regreso de Animales al Refugio Franciscano en CDMX

A pesar de las constantes protestas y de los plantones realizados, los activistas no fueron escuchados por las autoridades. Rosalva Álzate, voluntaria del refugio, lamentó la falta de respuesta de la jefa de gobierno y el desdén por parte de las autoridades ante las manifestaciones.

Autoridades capitalinas devolverán predio al Refugio Franciscano

Tras varios meses de negociaciones, las autoridades capitalinas accedieron a devolver el predio al Refugio Franciscano, siempre que se cumplieran condiciones que garantizaran el bienestar animal. De acuerdo con Pérez Correa, solo faltan dos peritajes para completar el proceso, uno sobre el agua y drenaje, y otro sobre topografía.

No obstante, aún queda por esclarecer el paradero de los más de 200 perros y gatos que no fueron entregados a los voluntarios. El gobierno de la CDMX ha informado que recibió 838 animales, pero los voluntarios insisten en que faltan alrededor de 200, lo que genera una gran preocupación.

Una vez que los animales sean devueltos al refugio, se reiniciarán los procesos de adopción, ofreciendo una nueva oportunidad para los animales que tanto lo necesitan.

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