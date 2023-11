‘Picaderos’, Centros de Drogadicción, Persisten en CDMX tras su Creación en 1940

El equipo de Despierta entró a un “picadero”, que es un lugar donde los adictos se reúnen para consumir metanfetaminas, además de cocaína en piedra y otras sustancias. Surgieron en 1940 y la fecha persisten en la Ciudad de México (CDMX).

Las 24 horas, los 365 días del año hay hombres y mujeres en Los “picaderos” donde fuman o se inyectan e incluso muchos vuelven otra vez; son sitios a donde no entran desconocidos.

Uno de los adictos comentó a Despierta que lleva unos 20 años consumiendo cristal piedra; dijo que desde que perdió a sus padres se quedó solo y fue un golpe duro.

Tampoco me voy a estar echando a perder toda la vida por eso, pero estaba yo bien chavo cuando pasó eso y se me hizo difícil, probé las drogas y me clavé de volada en el vicio.