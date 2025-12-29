Policía CDMX Detiene a 38 y Asegura Droga Durante Operativos Especiales en Diciembre 2025

La Policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a 38 personas durante operativos de seguridad y vigilancia realizados del 26 al 28 de diciembre de 2025 en varias alcaldías, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En un comunicado difundido este lunes 29 de diciembre, detalló que las personas fueron detenidas por diversos delitos, como robo a transeúnte y a negocios, asaltos, amenazas, entre otros.

Los dispositivos de seguridad y vigilancia se desplegaron en varias alcaldías, como parte de la estrategia de prevención y combate al delito, agregó.

En los operativos participaron por día:

Mil 384 policías.

308 vehículos oficiales.

20 soldados en puntos de vigilancia fijos y móviles.

Ocho unidades de la Defensa.

Video relacionado: Robo a Negocios Crece en CDMX y Edomex: Denuncian Lenta Reacción de Autoridades.

Faltas administrativas

La SSC precisó que se registraron infracciones viales, robos y también delitos contra la salud. En el caso de las faltas administrativas dio a conocer lo siguiente:

Se hicieron 2 mil 004 revisiones a motocicletas durante los tres días.

En Cuauhtémoc realizaron 489 revisiones

realizaron 489 revisiones En Álvaro Obregón 240

240 En Azcapotzalco 242

242 En Iztapalapa 478

478 Derivado de ello, se levantaron 269 infracciones por faltas al Reglamento de Tránsito

por faltas al Reglamento de Tránsito 266 motocicletas fueron remitidas a distintos depósitos vehiculares.

Video relacionado: Robo de Autos en CDMX con Escáneres: Nueva Técnica de Delincuentes.

Detenidos por robo

Se detuvo a 10 personas por robo a transeúnte.

En Cuauhtémoc se detuvo a tres personas y se recuperó dinero y objetos punzocortantes luego de asaltos

se detuvo a tres personas y se recuperó dinero y objetos punzocortantes luego de asaltos En Azcapotzalco una persona fue detenida, quien amenazó con un cúter y robó una bicicleta

una persona fue detenida, quien amenazó con un cúter y robó una bicicleta En Álvaro Obregón, tres individuos fueron aprehendidos con réplicas de armas de fuego

tres individuos fueron aprehendidos con réplicas de armas de fuego En Venustiano Carranza, dos más fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público durante una persecución

dos más fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público durante una persecución En Iztapalapa se detuvo a un hombre más

se detuvo a un hombre más En Azcapotzalco se detuvo a una persona por robo a negocio, quien sustrajo dinero de un establecimiento.

Delitos contra la salud

La SSC añadió que otras 22 personas fueron detenidas por delitos contra la salud, a quienes se les aseguraron diversas cantidades de probables sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína en piedra y en polvo, así como crystal.

Las detenciones ocurrieron en colonias de alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

“Entre los detenidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad extranjera”, informó.

Video relacionado: Caen 2 de Célula Delictiva Dedicada al Robo de Relojes de Alta Gama en CDMX.

Más acciones relevantes

En otros hechos, la dependencia capitalina indicó que derivado del robo de una motocicleta en la alcaldía Iztapalapa, los policías lograron recuperar la unidad y aseguraron una réplica de arma de fuego.

Y en esa misma demarcación, fue detenida una persona que portaba un arma de fuego con dos cartuchos útiles y posible marihuana.

La Policía de la CDMX además realizó operativos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad en zonas de alta afluencia.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público y fiscalías territoriales correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica, añadió.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb