¿Por Qué Está Bloqueada la Avenida Politécnico Nacional por Estudiantes de la CDMX? Esto Sabemos

Un nutrido grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional lleva a cabo el bloqueo de la Avenida IPN, al cruce con la calle Juan de Dios Batiz, en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Los alumnos del Poli se manifiestan para hacer público su descontento por diversas irregularidades, como la falta de profesorado. Además, tienen planeado desplazarse hacia la zona de dirección general del IPN para entregar un pliego petitorio.

Estudiantes de Voca 4 protestaron para pedir destitución del Director del director

Horas antes, estudiantes de Voca 4 del IPN protestaron sobre la Avenida Constituyentes de la CDMX para exigir la destitución del director del plantel.

Las protestas de los alumnos del Poli se llevaron a cabo en la Avenida Constituyentes, a la altura de la calle Jacarandas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, para exigir que el director de la Vocacional 4 sea removido de su cargo.

Trascendió que el alumnado están inconforme con la gestión del directivo, a quien señalan por presunto acoso sexual contra estudiantes. Durante las protestas, la vialidad fue afectada al menos en dos carriles de ambos sentidos.

Luego de realizar su protesta, en la que mostraron pancartas para visibilizar su inconformidad, los manifestantes procedieron a retirarse.

