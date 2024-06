¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en la CDMX Tras 2 Sismos Este 23 de Junio?

La mañana de este domingo 23 de junio, dos sismos sorprendieron y asustaron a los capitalinos. Los movimientos telúricos iniciaron con un jalón, que provocó el sobresalto de los ciudadanos, quienes se preguntaban ¿por qué no avisó la alerta sísmica que venía el temblor?.

Video: Sismo en CDMX Hoy 23 de Junio: ¿Por Qué No Sonaron las Alertas Sísmicas? Myriam Urzúa Explica

Y es que las alarmas no sonaron en la capital como suele pasar antes de que se produzca un sismo. En esta ocasión no hubo aviso previo y sin más se presentó no solo uno, sino dos temblores.

Myriam Urzúa, titular de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México explicó, en entrevista con FORO TV, que es normal que no haya sonado la alerta sísmica.

No sonaron las alertas sísmicas porque no lo ameritó, de acuerdo al tipo de sismo en magnitud y aceleración.

Así la funcionaria descartó que haya sido una falla el hecho de que no sonara la alerta sísmica y confirmó que no hubo daño alguno por los temblores de esta mañana en la Ciudad de México, que registraron una magnitud de 5.2 y 4.2, con epicentro en Guerrero.

#Sismo detectado el 23-jun-24 a las 11:15:22 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 10 km al oeste de #SanMarcos #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 23, 2024

El Sistema de Alerta Temprana (SASMEX) explicó, en redes sociales, que la alerta sísmica no sonó porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

La alerta sísmica la opera el Sistema de Alerta Temprana (SASMEX), esta funciona evaluando tres algoritmos de alta confiabilidad con el fin de determinar su posible magnitud.

El que un sismo sea alertado o no, de acuerdo con información de SASMEX, depende de su distancia con la ciudad que quiere activar la alerta, de su magnitud y de lo que se detecte con los algoritmos.

