¡Toma precauciones! Este 22 de octubre de 2025, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevamente saldrán a las calles para realizar una protesta en demanda de aumento salarial y otras medidas.

Ante ello, aquí en N+ te informamos a qué hora y dónde será la manifestación hoy, para que tomes previsiones y evites afectaciones en tus traslados en la capital mexicana.

Cabe señalar que apenas los días 14 y 15 de octubre, empleados del SAT realizaron bloqueos y protestas en varios puntos de la CDMX, como parte de un paro nacional de “brazos caídos”.

Sin embargo, el 16 de octubre detuvieron el paro luego de la apertura al diálogo de la autoridad fiscal.

“Este órgano tributario reitera su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación del país y sus instituciones”, señaló el Servicio de Administración Tributaria.

¿A qué hora y dónde es la protesta hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, hoy nuevamente habrá una protesta de empleados del SAT.

Precisó que a las 16:00 horas, los trabajadores acudirán a la oficina módulo distrito federal 3.

Dicha oficina se localiza en Viaducto Río de la Piedad número 507, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, por lo que es la zona donde se prevén afectaciones a la movilidad.

¿Qué piden los trabajadores?

Según la información de la SSC, la manifestación de hoy por parte de empleados del SAT será en demanda de lo siguiente:

Incremento salarial.

Mejores condiciones laborales.

Eliminación de desigualdades entre el personal sindicalizado y de confianza.

Mayor apoyo a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

