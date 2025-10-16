¡Toma precauciones! Este jueves 16 de octubre de 2025 habrá una nueva protesta de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Por ello, aquí te informamos la hora y la zona que tendrá afectaciones en la capital mexicana, para que tomes previsiones y evites los bloqueos.

¿A qué hora y dónde es la protesta hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la protesta del Sindicato de Trabajadores de la UNAM será a las 10:00 horas en Coyoacán.

En punto exacto será la Torre de Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

En ese lugar, los trabajadores llevarán a cabo el mitin denominado “Por la Dignidad Universitaria y el Trabajo Académico”.

Asimismo, la SSC advirtió que no se descarta que los manifestantes realicen el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, y previó una participación de 2 mil 500 personas.

¿Cuáles son las demandas del STUNAM?

Según señalaron, el mitin en Ciudad Universitaria será en demanda de lo siguiente:

Reconocimiento pleno de los delegados académicos del sindicato.

del sindicato. Creación inmediata de plazas de medio y tiempo completo para académicos de asignatura.

para académicos de asignatura. Estabilidad laboral.

laboral. Incremento salarial del 20% para académicos y administrativos.

del 20% para académicos y administrativos. Así como para denunciar precariedad y falta de estabilidad laboral de los profesores de asignatura.

En la movilización, participarán también profesores de asignatura y ayudantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como las organizaciones Alianza Democrática, Unidad Académica Organizada y Unión de Trabajadores Democráticos.

