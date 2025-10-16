Marchas HOY 16 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 16 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 13 concentraciones, 1 rodada motociclista, 9 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo marcharán del Congreso de la Ciudad de México con destino al edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico.

Exigen la basificación inmediata, el reconocimiento pleno de los derechos laborales, el reconocimiento y respeto a los sindicatos democráticos y de clase.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Ecuatorinxs en México marcharán del Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo.

Llevarán a cabo una marcha de solidaridad con el Paro Nacional que se lleva a cabo en Ecuador.

Concentraciones

Coyoacán

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en un mitin “Por la Dignidad Universitaria y el Trabajo Académico”.

Rodadas motociclistas

Iztapalapa y Cuauhtémoc

‘Locos por las Motos Ciudad de México’ rodarán de:

21:00 Horas . Parque 'Iztapasauria'

. Parque 'Iztapasauria' 21:30 Horas . Monumento 'Cabeza de Juárez'

. Monumento 'Cabeza de Juárez' 22:00 Horas. Gasolinera en Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ