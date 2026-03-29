¿Qué Estaciones del Metro de CDMX Están Cerradas Hoy Domingo 29 de Marzo de 2026?

Con motivo de la remodelación de la Línea 2, para el traslado de los visitantes locales y extranjeros durante la Copa Mundial 2026 hacia el Estadio Azteca, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantiene cerradas algunas estaciones hoy domingo 29 de marzo de 2026.

Las autoridades informaron que se está realizando una inversión de más de mil millones de pesos para modernizar la línea con miras e la fiesta que supone el Mundial de este año.

Video: Cierre de Tres Estaciones en Línea 2 del Metro Genera Caos

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¿Por qué hay horarios especiales en el metro?

La Línea 2 del Metro CDMX opera bajo circuitos debido a los trabajos de remodelación. Desde el 17 de marzo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada, y el tramo entre Chabacano y Viaducto finaliza operaciones a las 20:00 horas, mientras que los demás tramos conservan su horario habitual durante los días laborables.

De esta manera y de acuerdo con autoridades, el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX inicia a las 05:00 horas de lunes a viernes. Las estaciones Chabacano y Viaducto cierran a las 22:00 horas, y los sábados, este mismo tramo finaliza el servicio a las 20:00 horas.

La Línea 2 operará en dos tramos, los usuarios podrán abordar trenes de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, mientras que el trayecto intermedio Xola-Pino Suárez será cubierto exclusivamente por autobuses de RTP durante las noches.

Video: ¿Vas a Usar la Línea 2 del Metro CDMX? Estas son las Estaciones que Dejarán de dar Servicio

¿Qué estaciones están cerradas hoy domingo 29 de marzo?

La estación San Antonio Abad permanece cerrada, por lo que las personas que vienen de Cuatro Caminos tendrán que descender en Pino Suárez y al exterior abordar las unidades de RTP, estas ofrecen servicio en el mismo horario que la red del STC Metro, es decir, de lunes a viernes de 06:00 horas a 24:00 horas.

Además, de San Antonio Abab, por ser domingo, las estaciones de la Línea 2, Viaducto y Chabacano también están cerradas hoy 28 de marzo de 2026, por lo que en ese tramo se ofrece servicio de RTP.

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