Estaciones del Metrobús Cerradas Hoy, Domingo 21 de Diciembre 

Sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México se tiene programado un desfile por la conmemoración del Día del Policía que va a iniciar a las 08:30 horas.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el desfile ocasionará cierres temporales de vialidades de la zona centro.

Video: Accidente de Metrobús Hoy: Hombre Queda Prensado luego de Choque entre Carro y Metrobús CDMX

Noticia relacionada: Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena: ¿De Qué Falleció?

¿Cuáles calles estarán cerradas por desfile de Día del Policía?

Se tiene previsto que el desfile parta de la Estela de Luz y avance por Paseo de la Reforma, y pasará por puntos como el Ángel de la Independencia hasta llegar al Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Autoridades recomiendan planear los traslados con anticipación y, de ser posible, optar por rutas diferentes, para evitar los principales puntos de afectación:

Por ello las opciones sugeridas son:

Avenida Chapultepec

Circuito Bicentenario

Eje Central Lázaro Cárdenas

Ribera de San Cosme

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús estarán cerradas?

Hasta el momento no se ha informado que alguna estación del Metro estará cerrada debido al desfile del Día del Policía.

Donde sí hay cierres temporales es en el Metrobús. En específico en la Línea 7 que corre de Indios Verdes y Hospital Infantil la Villa a El Caballito.

Ante ello, las estaciones afectadas son Amajac - Alameda Tacubaya.

Así que ya lo sabes, sal con tiempo si vas para la zona de Paseo de la Reforma para evitar contratiempos.

Historias relacionadas:

CH