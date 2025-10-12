¿Qué Pasó Hoy, Domingo 12 de Octubre en Autopista México-Cuernavaca?

La circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca se está viendo afectada hoy domingo 12 de octubre.

Es por ello que automovilistas que conducen en dirección a Ciudad de México desde Morelos o de Morelos a CDMX, se preguntan qué pasó en la carretera.

¿Qué Pasó en la Autopista México-Cuernavaca?

A decir de reportes un tráiler se volcó justo en la curva conocida como La Pera, un famoso punto por ser considerado uno de los tramos más peligrosos para circular en las carreteras de México.

Por su parte, la Guardia Nacional pidió a los automovilistas que tomen precauciones, "pues en Morelos continúa el cierre parcial de circulación por el accidente vial cerca del kilómetro 068+770 de la autopista México-Cuernavaca".

Autoridades no han dado a conocer si hay heridos debido a la volcadura del tráiler en la curva de La Pera en la autopista México-Cuernavaca.

