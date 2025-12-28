¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla Hoy? Caos Vial y Filas Kilométricas de Coches

La mañana de este domingo 28 de diciembre 2025 se registró caos vial en la autopista México-Puebla. Desde alrededor de las 07:00 horas se reportaron filas kilométricas y cierre de carriles, pero ¿qué pasó? En N+ te damos a conocer.

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó que se encuentra la circulación en Autopista México-Puebla a la altura de Eje 10 Sur al Oriente, por labores de servicios de emergencia.

¿Cuál es la alternativa vial? Carretera Federal y carriles laterales.

Información en desarrollo