¿Qué Pasó en Balderas Hoy? Caja de Tráiler se Partió en la Zona Centro de CDMX
N+
Conoce aquí alternativas viales ante el cierre de la circulación en avenida Balderas
COMPARTE:
¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 1 de octubre de 2025, un incidente vial ocasionó el cierre de la circulación en Avenida Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).
Aquí en N+ te informamos el sitio exacto de la afectación, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.
Tráiler se atora en Balderas
Los hechos ocurrieron en Avenida Balderas, al cruce con Ayuntamiento, cuando un tráiler quedó atorado cuando intentaba dar la vuelta. Al sitio llegaron grúas para poder auxiliarlo, pero entonces su caja se partió.
Ante ello, las autoridades pidieron usar alternativas viales como el Paseo de la Reforma.
Historias recomendadas:
- ¿Qué se Celebra en Octubre 2025? Fechas importantes del Mes 10 del Año en México y el Mundo
- ¿Qué Tipo de Inversionista Eres? Sigue Estos Tips para Invertir y Cuida tu Dinero
- Diferencia entre Tifón y Huracán: ¿Cuál Ciclón es Más Poderoso?
Con información de N+.
spb