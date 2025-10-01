Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en Balderas Hoy? Caja de Tráiler se Partió en la Zona Centro de CDMX

Conoce aquí alternativas viales ante el cierre de la circulación en avenida Balderas

Tráiler con la caja partida en avenida Balderas, CDMX. Foto: N+

Tráiler con la caja partida en avenida Balderas, CDMX. Foto: N+

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 1 de octubre de 2025, un incidente vial ocasionó el cierre de la circulación en Avenida Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Aquí en N+ te informamos el sitio exacto de la afectación, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

Video: Así Se Ve Desde el Aire el Tráiler Partido y Atorado en Balderas

Tráiler se atora en Balderas 

Los hechos ocurrieron en Avenida Balderas, al cruce con Ayuntamiento, cuando un tráiler quedó atorado cuando intentaba dar la vuelta. Al sitio llegaron grúas para poder auxiliarlo, pero entonces su caja se partió. 

Ante ello, las autoridades pidieron usar alternativas viales como el Paseo de la Reforma. 

Accidentes CDMX
