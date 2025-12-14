Hallan Muertos a Padre e Hijo por Arma de Fuego en Una Casa en Iztapalapa
N+
Autoridades rastrean a quienes pudieron haber cometido el crimen en Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa, con ayuda de cámaras del C5.
COMPARTE:
En la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa, encontraron muertos a padre e hijo dentro de una vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria en la esquina de Ermita y el Eje 8 Sur.
En el lugar se registró una movilización por parte de elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX).
Noticia relacionada: Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena: ¿De Qué Falleció?
Las autoridades mantuvieron la zona ubicada en Iztapalapa acordonada, ya que están reportando el deceso de dos personas quienes eran padre e hijo.
Policías que se desplegaron en el sitio del asesinato indicaron que están en búsqueda de los responsables, quienes según las primeras investigaciones huyeron a bordo de un automóvil.
Se detalló que cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en toda esa zona están trabajando para rastrear al o los responsables.
Las autoridades están investigando de qué se derivó el asesinato de las personas de quienes no se ha revelado la identidad ni edad, si fue alguna riña o algún ataque directo.
Historias relacionadas:
- ¿Qué Necesito para Solicitar 75% de Descuento en Pago del Crédito Infonavit en 2025? Requisitos
- Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles
- ¿Cómo Tramitar la Licencia Permanente CDMX en 2025? Requisitos y Costos
CH