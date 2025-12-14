Hallan Muertos a Padre e Hijo por Arma de Fuego en Una Casa en Iztapalapa

En la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa, encontraron muertos a padre e hijo dentro de una vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria en la esquina de Ermita y el Eje 8 Sur.

En el lugar se registró una movilización por parte de elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX).

Video: Persona Murió al Interior de una Vivienda en Calle Guadalupe Victoria en Iztapalapa, CDMX

Noticia relacionada: Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena: ¿De Qué Falleció?

Las autoridades mantuvieron la zona ubicada en Iztapalapa acordonada, ya que están reportando el deceso de dos personas quienes eran padre e hijo.

Policías que se desplegaron en el sitio del asesinato indicaron que están en búsqueda de los responsables, quienes según las primeras investigaciones huyeron a bordo de un automóvil.

Se detalló que cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en toda esa zona están trabajando para rastrear al o los responsables.

Las autoridades están investigando de qué se derivó el asesinato de las personas de quienes no se ha revelado la identidad ni edad, si fue alguna riña o algún ataque directo.

Historias relacionadas:

CH



