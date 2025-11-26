Matan a Hombre Frente a una Barbería en Colonia Morelos, CDMX; Hay 4 Detenidos

Un hombre que se encontraba afuera de una barbería en la colonia Morelos, fue asesinado la tarde de este miércoles 26 de noviembre 2025. Al lugar llegaron servicios de emergencia en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 35 años, caminaba en la calle cuando fue atacado por sujetos a bordo de una moto. Murió en la calle frente a una barbería.

Detienen a 4 hombres por ataque a hombre en la Morelos

Los agresores, que viajaban en una motocicleta, se metieron a una vecindad para después huir por las azoteas, otro escapó hacia un mercado y otro en otra vecindad. Finalmente cuatro hombres fueron detenidos.

En tanto, una mujer que caminaba por la zona resultó herida en una pierna por lo que fue trasladada a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han informado sobre el móvil del ataque.

