¿Qué Pasó en Periférico Sur Hoy en CDMX? Conductor Salva a sus Perritos en Aparatoso Accidente

Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de hoy, 16 de octubre de 2025, en Periférico Sur, en Ciudad de México; aquí te informamos los detalles de lo que pasó con un auto rojo que volcó y pese a todo, el conductor salvó a sus perritos.

¿Qué pasó en Periférico Sur hoy?

Un vehículo color rojo volcó en un túnel de la lateral del Periférico, que conecta con la Avenida Rómulo O’Farril, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control e impactó contra el muro del lado izquierdo, volanteó y chocó contra el lado derecho del túnel, por lo que volcó.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor salvó a los perritos con los que viajaba y los resguardó en el interior de su chaleco.

Video: Vuelca Auto en Periférico Sur; Hay Afectación Vial en la Zona

Mapa del accidente en túnel de Periférico Sur

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT.