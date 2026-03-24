¿Qué Pasó Hoy, Martes 24 de Marzo en Estación Barranca del Muerto de Línea 7 del Metro?

La noche de hoy martes 24 de marzo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron demoras y avance lento en la estación Barranca del Muerto, correspondiente a la Línea 7 con dirección a El Rosario.

A través de redes sociales, pasajeros denunciaron tiempos de espera prolongados y saturación en los andenes, lo que generó molestias entre quienes se trasladaban hacia distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con los testimonios, los trenes tardaban varios minutos en arribar, provocando una creciente acumulación de personas en estaciones como Mixcoac y Polanco.

“15 minutos detenido el metro en Mixcoac, son el colmo”, “más de 20 minutos sin servicio en la estación de Polanco”, “qué horror Línea 7”, “más de 20 minutos en espera de un tren” y “marcha lenta dirección El Rosario”, fueron algunos de los comentarios compartidos por los usuarios.

Ante esta situación, el Metro informó que la Línea 7 presenta alta afluencia en ese momento, por lo que personal operativo trabaja para agilizar la circulación y salida de los trenes desde las terminales.

Asimismo, las autoridades pidieron a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, así como dejar salir a los pasajeros antes de ingresar a los vagones, con el objetivo de mejorar la movilidad y evitar mayores retrasos.

Lento servicio en Línea 3 y 9

No obstante, la Línea 7 no fue la única afectada durante la noche. Usuarios también reportaron demoras en las Líneas 3 y 9, donde, debido a la alta demanda, el servicio se mantiene lento.

Por ello, el STC reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal para contribuir a un flujo más ágil dentro de la red.

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