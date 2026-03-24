Muere Pintor Intoxicado Mientras Trabajaba Dentro de Una Cisterna en Tlalpan

La tarde de este 24 de marzo, un hombre perdió la vida tras intoxicarse mientras realizaba trabajos de pintura en el interior de una cisterna en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, tres trabajadores se encontraban laborando dentro del depósito cuando comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, presuntamente por la inhalación de solventes utilizados durante las labores de pintura. La falta de ventilación en el espacio confinado habría provocado la acumulación de vapores tóxicos, lo que derivó en la emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Protección Civil, quienes implementaron un operativo para rescatar a los trabajadores afectados. Los tres hombres fueron sacados del interior de la cisterna y trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Muere Pintor al Intoxicarse en Cisterna de Casa de Jardines del Ajusco; Estopas Quedaron en Suelo

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, uno de los trabajadores, de alrededor 25 años de edad, falleció a causa de la intoxicación, luego de haber inhalado una gran cantidad de químicos derivados de la pintura. De manera preliminar, se informó que el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de recibir atención médica.

Los otros dos pintores se encuentran hospitalizados

Los otros dos trabajadores permanecen bajo observación médica, mientras se evalúa su estado de salud tras la exposición a los vapores tóxicos.

Tras lo ocurrido, autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las condiciones en que se desarrollaban los trabajos, así como para determinar si se contaba con las medidas de seguridad necesarias en este tipo de espacios confinados.

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