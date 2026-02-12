¿Qué Pasó en Metro Pantitlán Línea A? Usuarios Reportan Aglomeraciones y No Hay Paso de Trenes

Los usuarios del Metro CDMX reportaron aglomeraciones y retrasos en la estación Pantitlán en la Línea A hoy 12 de febrero de 2026. Pero, ¿qué pasó y por qué no se agiliza el servicio?

De acuerdo con los primeros reportes, esta noche las personas que usan esta ruta que va a La Paz, señalan que los andenes están completamente saturados desde alrededor de las 20:00 horas.

Noticia relacionada: Campaña de Vacunación en el Metro: Hay 55 Módulos Disponibles para Prevenir el Sarampión

Sin embargo, conforme avanza el tiempo también las complicaciones, porque ya no solo hay gran afluencia en la zona para abordar los trenes, también en el área de torniquetes y en los trasbordos.

Línea A más de 2 horas así, ¿qué pasa?, dijo una usuaria

Otras personas indicaron que los retrasos en la Línea A, específicamente en la estación Pantitlán, son contraproducentes ahora que la ciudad enfrenta un brote de sarampión.

Con esta situación aumenta el riesgo de contagio de sarampión

Video: Metro CDMX: Línea 2 con Cambios de Pino Suárez a Viaducto; RTP Apoya a Usuarios

¿Qué pasó en el Metro Pantitlán Línea A, según autoridades?

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informaron que al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda.

Por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios

Asimismo, indicaron que un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. "Agradecemos tu comprensión"

Hasta el momento, no han informado qué causó las aglomeraciones en la estación Pantitlán de la Línea A, es decir, si se debió solo al gran flujo de personas o si se trató de una falla en el sistema.

Buena noche. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. Agradecemos tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026

Historias recomendadas:

EPP