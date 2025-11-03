¿Qué Pasó Hoy en la Estación Guelatao-Tepalcates de Línea A del Metro?

La tarde de este lunes 3 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron un incendio al exterior de la interestación Guelatao–Tepalcates, correspondiente a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que generó preocupación entre los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en la parte exterior de las vías, presuntamente por la quema de basura acumulada en el área. La columna de humo fue visible desde distintos puntos cercanos a las estaciones, lo que llevó a varios usuarios a compartir imágenes y videos en redes sociales.

El STC informó que personal de Transportación, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, actuó de manera inmediata para sofocar el fuego y controlar la situación.

Incendio no afectó operación de Línea A del Metro

En un mensaje en redes, el organismo detalló que se trató de un conato de incendio que no afectó la operación de los trenes ni representó riesgo para los usuarios.

Tras la intervención, el fuego fue extinguido en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura del sistema. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura o desechos en las inmediaciones de las instalaciones, ya que estos actos pueden provocar incidentes de este tipo.

El servicio en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, continuó operando con normalidad, mientras personal del Metro realizó labores de revisión y limpieza en el área afectada para garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir futuros incidentes.

