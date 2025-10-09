Desalojo en Escuela de la UNAM: ¿Qué Pasó Hoy en la Prepa 3?

La mañana de este jueves 9 de octubre, la Preparatoria Número 3 "Justo Sierra" de la Universidad Nacional Autónoma de México fue evacuada de manera preventiva tras la detección de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones del plantel educativo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El personal educativo de la preparatoria activó los protocolos de seguridad y procedió al desalojo de la comunidad estudiantil después de que alumnos reportaran la presencia del objeto a las autoridades escolares.

La movilización incluyó la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal de Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A. Madero y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital.

El objeto en cuestión resultó ser un termo que contenía líquido en su interior y que estaba emanando humo, lo que generó la alerta entre los estudiantes presentes en el plantel. El protocolo de seguridad establecido contempla la evacuación preventiva ante este tipo de situaciones para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil y docente.

Tras la revisión del objeto por parte de las autoridades competentes, se confirmó que no representaba riesgo alguno para la seguridad de las personas. El procedimiento de evacuación y verificación se realizó con orden y sin que se registraran incidentes durante el operativo.

Video: Amenazas de Bomba en la UNAM: Fiscalía Identifica a Dos Sospechosos de Falsas Alarmas.

La preparatoria se encuentra ubicada frente al Metrobús Preparatoria 3 de la Línea 5, lo que facilitó la movilización de las autoridades capitalinas al lugar. Una vez descartado cualquier peligro, se informó que los estudiantes y personal docente regresarían a las instalaciones para continuar con las actividades académicas normales.

La Alcaldía Gustavo A. Madero emitió un comunicado ratificando que el operativo concluyó sin complicaciones y reiterando el compromiso con la seguridad y bienestar de los estudiantes, así como la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad en los planteles educativos.

CT