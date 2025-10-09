Recaudación de Impuestos Alcanza Cifras Históricas: Septiembre 2025 Impone Récord

Autoridades de México revelaron hoy 9 de octubre de 2025 que la recaudación fiscal logró un importante récord al corte de septiembre pasado, con lo cual consideraron al hecho como "cifras históricas".

Este jueves se revelaron datos económicos importantes en México, entre ellos el índice de inflación durante septiembre 2025 y su impacto en los precios de productos.

Además, se presentó la estrategia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para combatir la evasión fiscal y a las falsas factureras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó durante su participación en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que la recaudación de impuestos "alcanza cifras históricas, son poco más de 500 mil millones de pesos adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil vienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos, prácticamente es la actualización lo que se hizo este año".

Así ha crecido la recaudación fiscal en México

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expuso el crecimiento en la recaudación de impuestos y detalló la cifra histórica que se alcanzó en septiembre 2025.

Según la gráfica mostrada en Palacio Nacional, México obtuvo 542 mil millones de pesos más por recaudación fiscal comparando el periodo de enero a septiembre de 2025 con el del año pasado.

2019 2,966 mil mdp

2,966 mil mdp 2020 3,057 mil mdp

3,057 mil mdp 2021 3,236 mil mdp

3,236 mil mdp 2022 3,619 mil mdp

3,619 mil mdp 2023 3,877 mil mdp

3,877 mil mdp 2024 4,088 mil mdp

4,088 mil mdp 2025 4,630 mil mdp

Edgar Amador destacó que "el periodo enero-septiembre (de 2025) es el mejor comportamiento que tenemos, son 542 mil millones de pesos más que en 2024 en términos generales".

Además, expuso que "en términos nominales vamos 470 mil millones de pesos por encima de la meta, 3.3% reales en ingresos tributarios y 16.8% no tributarios. En cumplimiento de la meta anual a septiembre 2025 se va en 77.8%".

Esta mejora en los ingresos tiene básicamente que ver con mejores controles, esfuerzos recaudatorios, no implica modificación en tasas, tarifas ni cuotas en términos reales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que "esto muestra no solo una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino con el cumplimiento de pago de impuestos y derechos del 99.9% de las y los mexicanos".

