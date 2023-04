Protestan por Desaparición de la Rapera 'Inof' en CDMX

Raperos, familiares y amigos de Ana Arizbeth Soto, la rapera mexicana conocida como Inof, se manifestaron este viernes 14 de abril de 2023 frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Según su hermano Fernando la última ubicación de su celular decía que estaba entre el metro Río de los Remedios y Múzquiz en Ecatepec, Estado de México. Subió a un mototaxi. Y es la última imagen que se tiene de ella.

A las 3 de la tarde de este viernes, se manifestaron frente a la Fiscalía capitalina para exigir resultados. Foto: Samuel Servín | N+

“No hay un seguimiento tal cual, nosotros llegamos con una hora fija y una localización fija, porque si no, no hubieran buscado nada, yo creo que eso es lo que quieren, que nosotros investiguemos todo, porque ellos no quieren hacer nada, es lo que estamos exigiendo que ellos hagan su trabajo, ese es su trabajo, a ellos les pagan por eso, nosotros estamos buscando a mi hermana porque es nuestro familiar, nosotros no vamos a parar hasta que sepamos algo de mi hermana”, dijo Fernando, hermano de Inof.