Rayo que Cayó en Torre de Control del AICM No Afectó Comunicación Con Aeronaves

La secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que durante la lluvia de ayer en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves

La secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, debido a las lluvias del día de ayer y a una falla eléctrica en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo, se registraron incidencias operativas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).  

En un comunicado, la SICT aclaró que no obstante, gracias a los sistemas de comunicación redundantes de emergencia, en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves.  

 

 

