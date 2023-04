Realizan Marcha-Baile en Alameda de Santa María la Ribera

Este domingo se realizó una protesta en Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, la cual denominaron sus organizadores “Marcha-Baile contra Sandra Cuevas” por la supuesta prohibición de la alcaldesa a los bailes en las inmediaciones del Kiosco Morisco.

De acuerdo con Joel García, gestor cultural, su reclamo es por el derecho al uso del espacio público. Por eso, solicitaron un amparo para poder utilizar la alameda para hacer actividades culturales.

A lo que el organizador de la marcha-baile respondió:

A mí se me quitó el equipo de sonido; entonces, yo hacia el baile con mi equipo de sonido (…) ese es el motivo de la manifestación: que yo recupere el equipo que me rompieron y lo que no me fue devuelto