Regresan 32 Menores a La Casa de las Mercedes; Otras 50 Fueron Reubicadas

Este viernes, comenzó el regreso gradual a La Casa de las Mercedes de las menores que estuvieron temporalmente en albergues del DIF.

Por su parte, la Fiscalía capitalina sigue con la investigación por presunto abuso sexual cometido contra una menor internada en este espacio.

Algunas de las menores internadas en La Casa de las Mercedes regresaron al espacio que consideran su hogar. Sin embargo, 50 menores fueron reubicadas en distintos albergues por el DIF capitalino.

Regresan solo 32 menores

Brenda, egresada de este albergue, señaló cuántas menores regresaron a este lugar luego de la denuncia que abrió la investigación en el inmueble.

Nos enteramos que ya habían regresado a las niñas. Me dieron la cantidad de 32 niñas, no regresaron todas, había otras niñas que las metieron a otro lado las resguardaron en otro lado

La fachada del albergue, ubicado la colonia San Rafael, ya no muestra los sellos de suspensión colocados por la alcaldía Cuauhtémoc, pues ya se cumplió con el trámite de protección civil exigido por el INVEA.

Sigue abierta indagatoria

Se informó que habría reestructuración en la parte administrativa del albergue y que las indagatorias por irregularidades siguen su curso.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó sobre este caso.

La exigencia es que se hagan las verificaciones que tienen que hacer el DIF, no sólo a esta casa, sino todas las casas de asistencia que se tienen en la alcaldía y toda la ciudad, porque todas estas situaciones se pueden presentar donde sea

Mientras que Jesús Villalobos, del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, criticó la falta de protocolos en casas hogar o de asistencia.

Este evento que pasa en La Casa de las Mercedes, me parece que evidencia justamente lo que tenemos como problemática en casas hogar o en lugares de resguardo. No se llevan a cabo protocolos que efectivamente cuiden los derechos de la niñez y la adolescencia

