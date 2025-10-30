La Fiscalía de la CDMX informó que Aquiles “N” fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación agravada en contra de una adolescente de 17 años que estaba bajo resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes I.A.P.

El imputado fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria

Noticia relacionada: Casa de las Mercedes: Así Descubrieron Presuntas Irregularidades en Albergue de Menores en CDMX

Sobre el caso, se abrió una investigación adicional por el delito de trata de personas, ante la posible explotación laboral de menores de edad.

Casa de Las Mercedes, supuesto refugio para menores vulnerables

De acuerdo con su página en Internet, Fundación Casa de las Mercedes fue fundada en 1994. Se trata de una institución de asistencia privada en la Ciudad de México que "proporciona cuidado integral a niñas y adolescentes en situación de riesgo, abandono, violencia o que son sobrevivientes de trata".

La fiscalía de la CDMX indicó que en marzo de 2025, la víctima fue trasladada desde el albergue hasta el domicilio de la madre de Aquiles “N”, donde la víctima habría sido obligada a realizar labores domésticas y fue abusada sexualmente.

Una carta salvó a la víctima

La adolescente fue objeto de amenazas, acoso e intimidación presuntamente de parte del personal de la Fundación, quienes le habrían advertido que podría perder la patria potestad de su hijo si denunciaba los hechos

Pese a esto, la fiscalía capitalina dio a conocer que la joven redactó una carta dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) que, al conocer su contenido, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía capitalina, lo que permitió iniciar la investigación y coordinar el rescate de 80 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación, quienes fueron reubicados en centros de asistencia social.

La fiscalía de la CDMX reconoció la valentía de la víctima, cuya intervención permitió salvar a otras adolescentes que estaban bajo resguardo del mismo albergue.

La secretaria del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, indicó que la dependencia, junto con el DIF-CDMX, son las únicas instancias que pueden supervisar a las instituciones privadas encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes.

En este momento, los menores reciben atención médica, psicológica, social y alimentaria.

Historias recomendadas: