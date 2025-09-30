Rescatan a Perro Gravemente Herido en Tlalpan: Lesiones Pudieron Ser Causadas por Machete

Un perro fue localizado gravemente herido en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), luego de un reporte ciudadano a través de un chat vecinal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En una tarjeta informativa, la corporación expuso que policías se trasladaron hasta esa zona para rescatar al canino, quien fue encontrado con lesiones al parecer ocasionadas con un machete.

Rescate del perro en Tlalpan

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió en la esquina de la calle Popolna y la avenida Maní, en la colonia Pedregal de San Nicolás, Primera Sección, en atención a una denuncia ciudadana.

En esa zona, los policías se entrevistaron con la mujer que solicitó el apoyo y señaló a un perrito con varias lesiones posiblemente ocasionadas por un machete.

Por ello, los agentes, en coordinación con personal de Protección Civil de la alcaldía, colocaron al lomito en una transportadora.

Posteriormente lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la clínica veterinaria de la alcaldía Tlalpan, donde recibirá la atención correspondiente.

#TarjetaInformativa | #BVA | Oficiales de la #SSC, en respuesta a un reporte ciudadano realizado a través de un chat vecinal, trasladaron a un canino que fue encontrado con lesiones, al parecer, ocasionadas con un machete, a una clínica veterinaria para su atención médica… pic.twitter.com/0Hm7iCgfkx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

Brigada de Vigilancia Animal dará seguimiento

La SSC añadió que personal de la Brigada de Vigilancia Animal también acudió al sitio, pues le dará seguimiento a su tratamiento médico.

Posteriormente, trasladará al perrito a sus instalaciones localizadas en la alcaldía Xochimilco donde seguirá bajo observación y cuidado.

