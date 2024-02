Martí Batres Confirma Saldo Blanco tras Microsismos en Magdalena Contreras, CDMX

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reportó saldo blanco en la CDMX, luego de los microsismos registrados hoy, 14 de febrero de 2024, con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras.

A través de sus redes sociales, el mandatario capitalino reportó todo en orden tras los movimientos telúricos, que fueron perceptibles en algunas colonias de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Me informa la @SGIRPC_CDMX que no se reportan afectaciones en la Ciudad de México tras los microsismos registrados esta mañana. (…) El titular de @LaSEMOVI @andreslajous me reporta: En el sistema integrado de transporte todo en orden. Y la titular de @SSaludCdMx @olivalopeza: sin eventualidades en los hospitales de SEDESA/IMSS-B.