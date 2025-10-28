San Judas Tadeo: Cierran Iglesia de San Hipólito por Caos y Aglomeraciones de Fieles

La noche de este martes 28 de octubre, se reporta caos y aglomeraciones en inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, debido a las celebraciones por el aniversario de San Judas Tadeo 2025.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el número de visitantes excedió lo permitido en el templo. Para ingresar a la iglesia, se hizo una fila para hacer controlado el acceso.

Sin embargo, debido a la cantidad de personas que trataron de pasar a agradecerle a San Juditas los favores recibidos, los organizadores dejaron el lugar. Por lo tanto, comenzaron los empujones y aglomeraciones.

¿Por qué hubo caos en la Iglesia de San Hipólito por festejos a San Judas Tadeo?

El caos comenzó minutos antes de las 20:00 horas, cuando las puertas del templo cerrarían con el objetivo de poner fin a los festejos y misas al santo de "las causas perdidas".

Solo bastaron 20 minutos para que miles de personas se reunieran en los alrededores y exigieran la apertura de la Iglesia de San Hipólito, ya que algunos de ellos vienen desde comunidades lejanas para orar y pagar sus mandas.

Video: Caos en Templo de San Hipólito Hoy: Fieles Intentan Entrar a la Iglesia para Celebrar a San Judas Tadeo

Las cámaras de N+ captaron el momento en el que los feligreses intentan derribar las rejas metálicas de la entrada principal para poder realizar el cometido: visitar a San Juditas.

Luego de unos minutos de caos volvieron a abrir las puertas de San Hipólito, no obstante, la cantidad de personas que están afuera provocaron un “cuello de botella” y volvieron a comenzar los empujones.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil local, no se pronuncian al respecto sobre las acciones que tomarán para evitar que alguna persona resulte dañada en su intento por celebrar a San Judas Tadeo.

Información en desarrollo

