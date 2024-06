Sismo Sorprende a Aspirantes de Examen de Ingreso a Bachillerato en CDMX

Un total de 285 mil 280 aspirantes participaron este año en el examen de admisión para obtener un lugar en alguno de los planteles de las nueve instituciones que conforman la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Rafael Correa, aspirante de 14 años, habló tras hacer su examen de admisión y cómo se sintió durante la prueba.

Nervios y ansias de saber si me quedo o no. Yo quiero estudiar Gastronomía en el Cecyt-13. En varias preguntas lo sentí fácil, pero hubo dos o tres de materias que no estudié muy bien que sí estaban medio difíciles

En conferencia de prensa, Delia Vázquez Tovar, vocera de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, afirmó que todos los lugares están garantizados.

Cuestionada sobre la posibilidad de que desaparezca este examen único de ingreso al bachillerato, que plantearon como propuestas de campaña tanto la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respondió:

Durante la aplicación del examen, los alumnos fueron sorprendidos por un sismo que provocó el desalojo de las instalaciones del plantel 5 del CONALEP, en Coyoacán, sin que se registraran incidentes.

Francisco Zavala, titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México del CONALEP, apuntó que tras el protocolo de emergencia, los alumnos regresaron a terminar su prueba.

Rafael Correa dijo que durante el movimiento telúrico pensó que su examen se cancelaría, pero al final lo terminó.

Sentía que se me movía la banca. En algún momento sí sentí, dije, no se me vaya a caer aquí en la escuela y me cancelan mi examen y otra vez hacerlo ya con más nervios, pero no