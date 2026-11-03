Mixquic se Ilumina: Con Alumbrada las Familias Despiden a sus Muertos esta Noche en el Panteón

Esta noche, uno de los pueblos originarios más emblemáticos de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tláhuac, se ilumina para guiar el camino de regreso de fieles difuntos como parte de la celebración del 2 de noviembre 2026.

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En el panteón de San Andrés Mixquic cientos de familias despiden a sus seres queridos con el encendido de veladoras.

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La Alumbrada es uno de los eventos más importantes para los habitantes de Tláhuac.

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De acuerdo con los habitantes, cuando el sol cae, sus seres queridos empiezan a partir, y es cuando se enciende la Alumbrada, ya que se apagan las luces artificiales y se da paso a las veladoras para guiar su camino hacia el Mictlán o el Más Allá. Entonces se vuelve a esperar un año más para volverlos a recibir.

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En Mixquic, la historia prehispánica y la tradición católica conviven en un mismo espacio.

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La celebración de la Alumbrada ocurre alrededor de los muros, atrio y pasillos del panteón de San Andrés Mixquic, la iglesia de San Andrés Apóstol, la cual comenzó a construirse en el siglo XVI, alrededor de 1536-1537, donde habría sido un antiguo centro ceremonial.

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En su atrio aún se conservan vestigios prehispánicos, entre ellos una representación de Mixquixtli, figura asociada con la vida y la muerte, así como un Chac Mool.

En la celebración de este año se captó la presencia de personas de otros países como Brasil, Japón, Estados Unidos.

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