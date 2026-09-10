Sociedad

Muere el Periodista Óscar Mario Beteta a los 70 Años

El comunicador nació el 13 de enero de 1956 en la Ciudad de México

Muere el Periodista Óscar Mario Beteta a los 70 AñosFB: Óscar Mario Beteta
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