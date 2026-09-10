Muere el Periodista Óscar Mario Beteta a los 70 Años

Esta noche se dio a conocer el fallecimiento del periodista y conductor de radio Óscar Mario Beteta, a los 70 años. El comunicador nació el 13 de enero de 1956 en la Ciudad de México y, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba hospitalizado debido al cáncer que padecía.

Licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac, fue reconocido en tres ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México, además de recibir la presea José Pagés Llergo.

Durante tres décadas estuvo al frente del programa de radio "En los Tiempos de la Radio". Asimismo, fue pionero en la televisión mexicana al conducir el primer noticiero bursátil del país, transmitido por Canal 11.

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