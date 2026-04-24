"Soy Madre No Gestante": José Antonio Cambia de Género ante Conflicto por Custodia de sus Hijas

Este viernes, padres de familia protestaron en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contra la violencia vicaria; en N+, te compartimos el caso de José Antonio Cerda Reyes, un papá que cambió legalmente de género para luchar por la custodia de sus hijas.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemora cada 25 de abril, colectivos de padres se manifestaron el Ciudad Judicial, ubicada en la Avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que les permitan ver a sus hijos, que por cuestiones legales, las madres de los menores se los impiden.

Video: Padres Exigen que los Dejen Ver a sus Hijos; Protestan Contra la Violencia Vicaria en CDMX

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El caso de Jose Antonio Cerda Reyes

En entrevista para N+, Jose Antonio Cerda declaró que los jueces del Poder Judicial de Ixtapaluca, Estado de México, “se niegan a hacer su trabajo”, protegiendo a la madre de sus hijas y que él tiene la custodia de las menores.

Mencionó que legalmente cambió de género y ahora se considera como "madre no gestante".

“Yo, legalmente cuento con reconocimiento de identidad de género. Legalmente soy mujer, soy madre no gestante”, afirmó.

José Antonio dijo que parte principal de su lucha es el “reconocimiento de identidad de género”, procedimiento que realizó “porque me percibo como mujer, porque he estado con mis hijas desde que nacieron, desde hace 12 años y 5 años”.

“Yo vi nacer a mis hijas y siempre estuve con ellas. Entonces, soy una segunda madre de ellas”, subrayó José Antonio durante la protesta ante el Poder Judicial de CDMX.

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Con información de N+.

RMT