Suman 639 Personas Remitidas al 'Torito' en Diciembre

En lo que va del mes, un total de 639 personas han sido remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito, por no pasar la prueba del alcoholímetro.

Se indicó que el operativo está dando buenos resultados para disminuir los accidentes durante esta temporada.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, explicó:

Tenemos hasta el momento 639 personas remitidas al Centro de Sanciones Administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol; vamos a seguir trabajando en distintos puntos en la Ciudad de México, si van a tomar, no lo hagan en exceso, no agarren el volante, que no agarre la motocicleta. El programa Conduce Sin Alcohol es un programa que cuida a la gente, no solo se salva la vida quién es llegan a los puntos y detenemos, también a quienes pudieran potencialmente ser víctimas de accidentes